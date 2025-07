Bollette AMAP pazze PD chiede ritorno alla gestione comunale e annullamento fatture | Cittadini abbandonati

Il malcontento cresce tra i cittadini di Monreale, esasperati dalle bollette d'acqua pazze di AMAP e dalla mancanza di un supporto reale. La richiesta di tornare alla gestione comunale e l’annullamento delle fatture emergono come priorità per restituire fiducia e trasparenza. È ora che le istituzioni ascoltino le esigenze della comunità e agiscano concretamente per risolvere questa crisi.

Monreale – Il Partito Democratico di Monreale denuncia il crescente malcontento dei cittadini per le nuove bollette dell’acqua emesse da AMAP. Decine di utenti si sono presentati presso gli uffici comunali in cerca di chiarimenti, trovando però solo un avviso affisso alla porta che rimanda al nuovo gestore. L’assenza di uno sportello fisico dedicato all’assistenza . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Bollette AMAP pazze, PD chiede ritorno alla gestione comunale e annullamento fatture: “Cittadini abbandonati”

In questa notizia si parla di: bollette - amap - cittadini - pazze

