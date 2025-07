Gli rompono le gambe e lo infilano in un carrello grave 40enne | al collo un cartello con scritto ‘infame'

Un gesto brutale scuote Ostia: un uomo di 40 anni, gravemente ferito e ricoverato in ospedale, è stato brutalmente aggredito e umiliato con un cartello che recita "infame". Si sospetta un regolamento di conti legato alla criminalità organizzata. La scena, choc, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle infiltrazioni malavitose nel territorio. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda inquietante.

L'episodio è avvenuto a Ostia, non è escluso che si tratti di un regolamento di conti nell'ambiente della criminalità organizzata. L'uomo è grave e ancora ricoverato all'ospedale Grassi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

