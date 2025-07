Bianchin | Il Fenerbahce e il Besiktas hanno fatto sapere al Milan di volere Okafor

Il mercato in fermento: Bianchin de La Gazzetta dello Sport svela che il Fenerbahçe e il Besiktas hanno manifestato interesse per Okafor del Milan, alimentando le voci di una possibile novità in Turchia. La voglia di grandi mosse si fa sentire, ma quali saranno le decisioni dei club e del giocatore? Resta da vedere se questa trattativa prenderà quota e come influenzerà il futuro dell’attaccante rossonero.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, ha parlato dell'interesse del Besiktas per Okafor del Milan.

