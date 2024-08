E mamma | le prime immagini della piccola Iman

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 3 agosto 2024) Gioia reale in Giordania Al Hussein, 29 anni, il figlio maggioreregina Rania e del re Abdullah di Giordania, nonché principe ereditario, è diventato padre. La corte giordana ha annunciato con gioia la nascita di una bambina,, nata da sua moglie, la principessa Rajwa, 30 anni. L’annunciogravidanza è arrivato in primavera e la nascita era prevista proprio in questo periodo, nel cuore dell’estate. Annuncio ufficiale e celebrazione Il 3 agosto, la notizianascitabambina è stata condivisa sui social media. La bambina è stata presentata come Sua Altezza la principessabint Hussein. In un commovente video che accompagna l’annuncio, il principe ereditario Hussein è visto mentre culla la figlia neonata. La regina Rania, ora orgogliosa nonna, può essere vista raggiante di gioia.