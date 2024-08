Calciomercato Fiorentina prima offerta per Gudmundsson | cifre e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024)alla ricerca di qualità in zona offensiva, l’ultima mese dipotrebbe portare interessanti sliding door. La situazione di Nico Gonzalez è tutt’altro che definita con Juventus e Atalanta alla finestra. Ecco quindi che laha deciso di tutelarsi mettendo nel mirino Albert. Quattordici gol nella passata stagione, tanta qualità e la possibilità di svariare sul fronte d’attacco rendono Albertun calciatore interessante per i piani tattici di Palladino. Sul calciatore ci sarebbe anche l’Inter che però fatica a fare proposte economiche convincenti. Forte di questo vantaggio, anche laprova a trattare il cartellino del giocatore a condizioni favorevoli: laè stata di 5 milioni di euro per il prestito oneroso e un obbligo di riscatto a 20 milioni.