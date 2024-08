Benito Mussolini rivive con Luca Marinelli | ecco le prime immagini di M – Il figlio del secolo che sarà presentato a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) In attesa che vengafuori concorso ufficialmente all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di, sono state rese note ledel kolossal in otto episodi “M – Ildel”, tratto dal Premio Strega e best seller di Antonio Scurati. Le puntate saranno disponibili nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. La distribuzione internazionale è di Fremantle. A interpretare il Duce è, vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi ae del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino. Nel cast tra gli altri Francesco Russo che interpreta Cesare Rossi, Barbara Chichiarelli nei panni di Margherita Sarfatti, Benedetta Cimatti in quelli di Donna Rachele, Federico Majorana interpreta Amerigo Dumini mentre Lorenzo Zurzolo è Italo Balbo.