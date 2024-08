Allacci elettrici abusivi denunciati due ristoratori ambulanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoControlli a tappeto dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nelle ore di maggior concentramento della movida estiva, nell’area demaniale del lungomare Camillo Federico. Ieri sera i militari dell’Arma hanno effettuato, insieme a personale dell’Enel, accertamenti presso due attività di ristorazioneche offrivano in totale circa 300 posti a sedere. Nel corso delle verifiche i carabinieri hanno scoperto che entrambi i titolari alimentavano le proprie attività commerciali attraverso energia elettrica sottratta da una cassetta di fornitura, utilizzando cavi collegati sotto traccia. I due, accompagnati in caserma, sono statia piede libero per furto aggravato di energia elettrica. L'articolodueproviene da Anteprima24.it.