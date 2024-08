28 Luglio 2024 – La Turchia continua gli attacchi nel nord dell’Iraq e della Siria contro il Pkk

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 3 agosto 2024) Laad attaccare avamposti del Pkk inIraq e. Oggi, in particolare, il ministeroDifesa ha reso noto di aver eliminato altri 16 miliziani separatisti curdi, numero che – secondo quanto riferito – porta a circa 1,450 i guerriglieri curdi colpiti dall’inizio delMedia libanesi riferiscono diaerei israeliani vicino alle città di Houla e Markaba, nel sud del paese. Le forze armateRepubblica Dominicana hanno acquistato sette aeronavi “T-Pillan” dalla Spagna per un valore complessivo di 140 mila euro. Lo ha annunciato la Forza aerea dominicana (Fard). La compagnia energetica boliviana Ypfb (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos) ha avviato i lavori per le opere di utili a sfruttare le risorse del Mayaya X1, una nuova importante riserva di gas naturale “scoperta” la settimana scorsa.