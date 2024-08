Volley gli Stati Uniti battono 3-1 il Giappone Entrambe volano ai quarti di finale delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Grande spettacolo in conclusione di serata alla South Paris Arena 1. Gliil3-1 (25-16 25-18 18-25 25-19) nella terza partita del girone Cdimaschile. Ma tutte e due le squadre escono contente: gli americani sono qualificati come primi del raggruppamento, i nipponici vincono un fondamentale terzo set che gli spedisce aidicome unadue migliori terze. Tre set poco equilibrati, con unadue nazionali a prendere il sopravvento e non guardarsi più indietro. Bastano meno di cinquanta minuti ai ragazzi di John Speraw per salire in vantaggio per due parziali a zero, giocando una pallavolo di livello spaventoso di fronte a unche non sapeva cosa fare per fermare le bordate americane.