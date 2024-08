Violenza donne | il caso di Elisa Aiello arriva in parlamento

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - "Ildiè spaventoso e da oggi penso siato il momento per le istituzioni di dare un segnale forte e deciso. Siamo di fronte a una ragazza di 26 anni che riceve minacce di morte pubbliche, da parte del suo ex fidanzato, tutti i giorni. Minacce e maltrattamenti iniziati a febbraio 2023. A nulla sono valse le denunce partite ai carabinieri di Latina. Nel frattempo è stata costretta a spostarsi di domicilio, rivolgersi a un centro antie aspettare che le direttive del Codice Rosso vengano applicate. A febbraio 2024 questo criminale viene ascoltato dai carabinieri di Latina ma non succede nulla anzi da quel momento inizia a pedinare, a minacciare la mamma e come se non bastasse detiene anche un'arma da fuoco. Nessuna istituzione si sta muovendo.