Tiro con l’arco Nespoli e Rebagliati chiamati ad un’impresa per andare a medaglia nel Mixed Team olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Servirà una grande impresa a Mauroe Chiaraper salire sul podio quest’oggi neldiconai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La coppia mista italiana, testa di serie numero 9 in base ai risultati del ranking round, è capitata infatti in una zona di tabellone esplosiva con un primo turno impegnativo contro la Francia ed un possibile quarto di finale contro la Corea del Sud. Gli Azzurri se la vedranno stamattina al debutto con i padroni di casa Baptiste Addis e Lisa Barbelin (scelta in extremis al posto di Amelie Cordeau) in un match subito particolarmente delicato, per poi incrociare eventualmente ai quarti i fenomeni Lim Sihyeon e Kim Woojin, dominatori assoluti del ranking round e favoriti d’obbligo per la vittoria finale.