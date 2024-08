Superman | Zack Snyder condivide la sua opinione sul costume di David Corenswet

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024)la suasuldiLe riprese del film, scritto e diretto da James Gunn si sono concluse da poco e la curiosità nei confronti di questo progetto è alle stelle. Ancora non sappiamo quando sarà possibile vedere un primo trailer, ma di foto dal set ne sono state condivise a bizzeffe sui social. L’unica immagine ufficiale, però, ad oggi resta quella dicon indosso ildi. Unche ha fatto a lungo discutere, dividendo i fan in chi lo trova interessante e chi invece una schifezza. Ad offrire la propriasularriva ora anche un regista che dine sa qualcosa, ovvero, che ha portato al cinema il personaggio in L’uomo d’acciaio, Batman ve Justice League.