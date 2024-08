Strage del 2 agosto 1980 | Di Paolino non restò nulla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Per non dimenticare una pagina buia della storia italiana, unache ha lasciato una ferita aperta nelle famiglie delle vittime e non solo. Il ricordo di quel 2è ancora vivo: un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d’aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna. L’esplosione provocò il crollo della struttura sovrastante le sale d’aspetto e di trenta metri della pensilina. Investì anche due vetture di un treno in sosta al primo binario. Rimasero uccise ottantacinque persone; oltre duecento furono ferite. Fra le vittimeBianchi di Vigarano che verrà ricordato con una cerimonia che oggi alle 8 farà tappa con la presenza della cugina Lilliana Lodi al cimitero del paese, poi una delegazione dell’amministrazione comunale parteciperà alla commemorazione a Bologna.