Potentissimi e cattivissimi Khelif Rampini a valanga contro la lobby trans | caos a La7

(Di venerdì 2 agosto 2024) I giochi olimpici sono stati invasi, nelle ultime 24 ore, dal caso di Angela Carini, pugile italiano che si è ritirata dopo 46 secondi di combattimentol'algerina Imane, atleta intersex con livelli di testosterone più alti di una donna normale e, quindi, benché nata donna, dotata di una forza più vicina a quella di un maschio. L'occasione per In Onda, talk di approfondimento politico di La7, è quella di spostare questo tema sulla campagna elettorale negli Stati Uniti. La conduttrice, Marianna Aprile, rivolgendosi al corrispondente Usa del Corriere della Sera, Federico, esordisce così: “Un tema caldo della campagna elettorale americana è quello che esula dalla bipartizione stagna maschi-femmine, quanto somiglia Trump alle polemiche che stiamo leggendo in queste ore sui giochi di Parigi?”.