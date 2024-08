Parigi 2024 7 - La regola del 27 and counting

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) Per fortuna ci hanno pensato Stefano Oppo e Gabriel Soares sul loro doppio pesi leggeri di canottaggio. Medaglia d'argento battendo la Grecia al photofinish in una giornata altrimenti avara di soddisfazioni ma di grande semina. Sono 27 giorni olimpici che l’Italia sale su almeno un podio: da Rio de Janeiro (le ultime 4 di gara) a(le prime 7) passando per l’en plein di Tokyo (16 su 16). Non fa classifica, ma racconta qualcosa del momento straordinario che lo sport italiano attraversa in questa fase storica e dà anche la misura di come questa spedizione a cinque cerchi sotto la Tour Eiffel sia per ora solo apparentemente un arretramento rispetto all’estate indimenticabile del 2021. Qualche delusione c’è stata, oggi.