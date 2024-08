Paganin | Inter? Pare abbia messo il pilota automatico ma subito dietro ci metto il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024): ”Dopo l’cie Milan.perché so chi la guida, per Conte parla il lavoro e i risultati” A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato l’ex calciatore Antonio. Queste le sue dichiarazioni: Lei punterebbe su Berardi?“Uno che dà garanzie sì. Può fare la differenza. L’infortunio non è banale ma siamo nel 2024 e la chirurgia ha fatto passi da gigante. Penso che una volta che il giocatore dà garanzie, lo prenderei tutta la vita. In una squadra importante può fare la differenza”. Samardzic, se ne è parlato tanto ma ora tutto tace. Bisogna puntarci?“Paga la vicenda, che assomiglia a quella di Zirkzee. Ho avuto modo di osservarlo nell’arco del campionato e pecca un po’ di continuità. E in un grande club serve questa. Le qualità non si discutono, ma devi essere costante.