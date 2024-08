Olivera a Castel di Sangro la data dell’arrivo | Conte lo accoglierà a braccia aperte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024)è l’ultimo giocatore che ancora non ha avuto l’occasione di lavorare con Antonio: ecco quando arriverà adiMathiassarà l’ultimo giocatore a rientrare in questa calda estate ricca di eventi per le Nazionali. L’uruguaiano è arrivato terzo nella Copa America 2024, arrendendosi soltanto in semifinale, con il gol di Jefferson Lerma che ha piegato le ambizioni della selezione di Marcelo Bielsa. Proprio El Loco è stato fondamentale nella crescita di. Gli ha cambiato ruolo, lo ha reso un difensore centrale a tutti gli effetti e ne ha sfruttato la velocità e l’aggressività, già durante le qualificazioni al Mondiale 2026. E infatti Bielsa stima molto. Non ne fa mai a meno ein partita gli dà sempre tutto.