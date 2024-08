MotoGP Pre-Qualifiche Silverstone | ancora Martin salvo Marquez

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Altro, importantissimo, appuntamento con il mondo della classe regina che ha mandato in scena un nuovo round anglosassone valevole per una tappa del Motomondiale 2024. Laha da poco concluso le Pre-diponendo sul tavolo delle analisi nuovi numeri da dover leggere. Come già accaduto nelle Libere 1 corse sul tracciato inglese, Jorgesi è dimostrato essere il più veloce sulla sua Pramac Racing. Lo spagnolo si è messo alle spalle, infatti, tutto il convoglio mostrando una velocità per adesso impareggiabile per tutti gli altri piloti in pista. Secondo posto per Aleix Espargarò di Aprilia, mentre ha chiuso il podio virtuale Francesco Bagnaia di Ducati. Quarto Enea Bastianini sull’altra moto di Borgo Panigale, mentre Jack Miller su KTM è quinto.