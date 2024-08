Maxi evasione fiscale nei guai impresa tarantina per piccole crociere

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoAmmontano a oltre 750 mila euro i ricavi non dichiarati da un’esercente l’attività crocieristica a breve raggio. L’attività ispettiva in rassegna si inquadra in una più ampia progettualità operativa finalizzata a contrastare l’da parte di imprese operanti nell’ambito della cosiddetta “economia del mare”, importante settore economico del territorio che comprende varie attività legate al turismo marittimo.