LIVE Francia-Argentina 1-0 Olimpiadi 2024 calcio in DIRETTA | Mateta firma la rete che vale il passaggio del turno!

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.07 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo. 23.05 Lameritatamente supera il, i padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio conautore del gol chela semifinale. Dall’altra parte, l’esce nonostante la moltitudine di occasioni. Decisiva la mancanza di cinismo sottoporta da parte della nazionale albiceleste. 98? Finisce la partita,1-0. Lavola in semifinale. 96? Dentro Magassa, fuori Millot nella. 94? Gondou scaglia il pallone in porta, respinge il portiere francese. 92? Echeverri sfiora l’incrocio dei pali. 90? Ci saranno otto minuti di recupero. 88? Dentro Lujan e Echeverri, fuori Garcia e Medina nell’. 86? Palo della, colpo di testa in mischia. 84? Partita che resta incredibilmente in piedi. 82?annullata a Olise per fallo.