Lavori sulla linea ferroviaria lenta da lunedì bus sostitutivi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arezzo, 2 agosto 2024 – Dal 5 al 19 agosto lada e per Firenze sarà interessata da un'interruzione tra le stazioni di Figline e Pontassieve a causa direte. In queste due settimane, il trasporto passeggeri sarà comunque garantito grazie alla presenza di bus, che consentiranno a chi proviene da Firenze e da Arezzo di raggiungere comunque le stazioni di Incisa, Rignano sull'Arno-Reggello e Sant'Ellero scendendo rispettivamente a Pontassieve e Figline. Così in una nota il Comune di Figline e Incisa Valdarno. I passeggeri di Figline, si spiega, «che viaggiano in direzione Firenze troveranno i buspresso l'autostazione di via Vetreria, a meno di due minuti a piedi dalla stazione