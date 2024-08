Khelif-Carini? Distrutti decenni di battaglie per le donne Giubilei esplode a L’aria che Tira

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un match durato appena una manciata di secondi, non di più. Ma che ha fatto e farà discutere ancora a lungo, quello tra l’algerina Imanee l’italiana Angela. L’atleta azzurra è salita sul ring nella categoria 66 kg welter, poi ha annunciato, in lacrime, la decisione di rirsi contro la rivale, dopo aver incassato un paio di colpi. “Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e ho detto basta”, ha spiegato. Leggi anche: “Grave e pericoloso”. Strage di Bologna, Giorgia Meloni contro le accuse dei parenti delle vittime La scelta ha riacceso il dibattito sul grado di inclusività nelle competizioni agonistiche ad alto livello e ha dato il via a scontri durissimi sui social. Se ne è discusso anche ache, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le mattine su La7.