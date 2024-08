Jomi al lavoro soddisfatto coach Vincent | Il gruppo mi sta sorprendendo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProcede a pieno ritmo la preparazione dellaSalerno. Agli ordini del tecnico Thierryunparticolarmente motivato anche se non ancora al gran completo. Cyrielle Lauretti Matos e Martina De Santis, reduci da interventi chirurgici, lavorano a parte, costantemente monitorate dallo staff medico; bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di riaggregarle al. “Tutto procede come nei programmi – sottolinea– anzi, a dire il vero, sono anche sorpreso dalle condizioni generali. È evidente che le ragazze si siano presentate all’appuntamento con l’inizio della preparazione già in buona forma, segnale evidente che hanno rispettato il programma pre season che era stato preparato ad hoc dai nostripreparatori Renouf e Micali.