India almeno 13 morti dopo le inondazioni a nord

(Di venerdì 2 agosto 2024)13 persone sono morte in una regione ai piedi dell’Himalayano a causa di improvvisedovute alle intense piogge monsoniche in. Centinaia di persone sono state salvate con un ponte aereo, come ha riferito oggi il funzionario locale Vinod Kumar Suman. Circa 700 persone, rimaste bloccate vicino al tempio di Kedarnath, una popolare meta di pellegrinaggio nello Stato settentrionale dell’Uttarakhand dedicata alla divinità indù Shiva, sono state soccorse ad alta quota con l’ausilio di elicotteri. Il tempio, situato a quasi 3.600 metri sul livello del mare, è accessibile solo nei mesi estivi attraverso un sentiero lungo 22 chilometri. Nella capitale una notte di forti piogge ha fatto sette vittime, allagato numerose strade e sottopassaggi e convinto gli amministratori cittadini a chiudere le scuole per l’intera giornata di giovedì.