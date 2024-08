Il sindaco di Venezia Brugnaro | Io non mi dimetto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Io non mi”. Così ildiLuigi, indagato per concorso in corruzione per le presunte trattative sulla vendita del terreno dei Pili (di sua proprietà) e di un palazzo comunale, ha voluto chiarire qual è la sua personalissima posizione circa l’indagine che ha investito lui e i suoi più stretti collaboratori. E lo ha fatto oggi nel corso del Consiglio comunale straordinario chiesto e ottenuto dall’opposizione.: “Esistono un diritto e dovere a rimanere in carica” Peresistono “un diritto e dovere di fare indagini, di accusare e di difendersi”, è un “diritto e soprattutto un dovere di rimanere in carica per non tradire il mandato ricevuto dai cittadini e le loro legittime aspettative di veder concludere le opere iniziate”.