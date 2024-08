Il ministro Piantedosi | L’antifascismo è un valore condiviso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 agosto 2024) «Il rischio di un ritorno in Italia di un regime di stampo fascista è pari a zero. Nessun partito politico in Parlamento è nemmeno lontanamente assimilabile al fascismo.è e deve rimanere un». Ildell’Interno Matteoparla oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Nella quale aggiunge che l’argomento «non può trasformarsi in uno strumento ideologico per attaccare politicamente e delegittimare l’avversario»., sarà a Bologna a rappresentare il governo nell’anniversario della strage fascista. E sulla bomba del 2 agosto del 1980, dice chiaramente che «la matrice è neofascista: è accertata da sentenze definitive e nessuno le può mettere in discussione». I saluti romani Secondo il«se ci sono gruppi che inneggiano al fascismo, vanno condannati da tutti con fermezza.