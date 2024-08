Guardia sei tu Stretto della Portella | I cittadini non devono pagare di tasca propria un atto di malgoverno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella seduta del Consiglio Comunale del 1° agosto scorso, il gruppo di opposizione consiliare diSanframondi,sei tu, ha votato compcontro la variazione di bilancio, a causa dei debiti fuori bilancio dell’importo di € 64.499,54, per le spese inerenti al parziale crollo degli edifici pericolanti nello, datati 19 dicembre 2022, e provvedimenti presi in seguito. L’attività di demolizione, terminata nei giorni scorsi, con conseguente rimozione del pericolo costituito dal ponteggio in ferro, è stata decisivamente accelerata dall’interventoPrefettura. “Se così non fosse stato – il commento dei consiglieri di opposizione – in questo importante mese per la nostra comunità, avremmo ancora il tunnel a fare brutta mostra di sé”.