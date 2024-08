Formaggio nelle fosse scatta il rito di agosto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) SOGLIANO di A Sogliano al Rubicone tutti i proprietari dellehanno iniziato l’infossatura del. Un mese fa erano state aperte, aerate e sanificate. Questo è il periodo migliore per metterebuche il tipico, in quanto è l’infossatura canonica (-novembre), che lo porterà sulle tavole da novembre in poi, con la grande fiera che dura tre settimane. Un prodotto prelibato, unico nel suo genere e apprezzato in tutto il mondo. Levengono riempite di, chiuse ermeticamente e il tutto viene lasciato sepolto per circa tre mesi. Ultimamente sono in forte aumento i privati, soprattutto giovani, che a Sogliano al Rubicone portano i loro sacchetti con 4-5 formaggi da collocaretipiche buche, da tenere come scorta per l’inverno in quanto molti temono la carestia per l’aumento generale dei prezzi dei prodotti alimentari e non solo.