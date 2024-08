Fiumicino viabilità provvisoria tra il corridoio C5 e via Lago di Traiano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Da oggi fino al 30 settembre 2024 è prevista la proroga della Disciplina di Traffico Provvisoio n.52/2024 per i lavori di realizzazione snodi viari 1 e 2 e il collegamento tra ilC5 e viadi. Pertanto verrà istituita la seguente proroga della disciplina di traffico, necessaria per l’esecuzione dei lavori: restringimento di carreggiata su viadie chiusura al transito della corsia sinistra direzionedal civ.134 per circa m.300; restringimento di carreggiata suC5 e chiusura al transito della corsia sinistra direzione Roma per circa m.200 da m.