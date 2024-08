Fiom per sito Grottaglie di Leonardo opportunità da Spazioporto

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tarantini Time Quotidiano“La Regione Puglia ha dichiarato che asarà realizzato il primod’Italia, con l’avvio di start up affini al mondo dell’aereospazio, in modo tale da creare un vero e proprio polo industriale attorno all’insediamento di”. Lo sottolineano Francesco Brigati e Pasquale Caniglia della segretaria generaleCgil di Taranto dopo l’incontro di ieri nella presidenza della Regione Puglia sulla vertenzaa seguito dell’accordo quadro firmato lo scorso 24 luglio. Presenti l’assessora alle crisi industriali Serena Triggiani, la task force regionale per l’occupazione,e le organizzazioni sindacali Fim,e Uilm.Durante il confronto si è discusso anche degli investimenti previsti e delle prospettive di sviluppo dello stabilimentodiper superare la mono-committenza del programma Boeing 787.