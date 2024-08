Federico Ruffo e l’indagine su Ndrangheta e Juventus | dopo ho smesso di vivere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) “È stato il lavoro della vita, ma dal giorno della messa in onda hodi“. Sono le parole di, volto di Rai Tre, in merito all’inchiesta, da inviato di ‘Report’, sullae i legami con la, ospite della terza serata de ‘La Terrazza della Dolce Vita’, il ciclo di salotti all’aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini, si è concentrato poi sullo striscione esposto allo stadio che sbeffeggiava il grande Torino e la strage di Superga: “dalle intercettazioni era emerso che gli Ultrà avevano patteggiato con il responsabile della security dellaper far entrare quello striscione“. “Io mi aspettavo con ingenuità che tutti avessero rispetto nei confronti della verità e mi dessero solidarietà. Agnelli invece sventolava le sentenze e diceva che a Report ci eravamo sbagliati.