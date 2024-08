Federica Pellegrini interviene sul caso Carini – Khelif e spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 agosto 2024). L’incontro di boxe alle Olimpiadi di Parigi tra la pugile italiana Angelae quella algerina Imaneha fatto molto discutere, sia prima che dopo. Sulè intervenuta anche l’ex nuotatrice e campionessa olimpica. Le sue dichiarazioni hannoto. (Continua) Leggi anche: Olimpiadi, Giorgia MelonisulLeggi anche:presto madre: “I figli arriveranno” Olimpiadi,si ritira nel match conL’incontro di boxe tra Angelae Imaneha fatto molto discutere. La pugile algerina è stata accusata di essere transgender. Molti pensano che il suo livello di testosterone sia troppo alto per gareggiare nella categoria femminile, non aai mondiali disputati in India non era stata invitata.