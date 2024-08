Eventi estivi alla parrocchia di Santa Lucia a Sezze | musica e divertimento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ladisi prepara a vivere un’estate ricca di, dedicati sia ai giovani che ai meno giovani. Dopo il successo della serata “Back to the 80s”, che ha fatto bre i partecipanti al ritmo dei vinili con i più grandi successi dellaitalo disco, è ora il momento di un nuovo appuntamentole: “Mix & Remix”. “Mix & Remix” – Un Evento da Non Perdere L’evento si terrà all’aperto il 23 agosto 2024, nel campo retrostante la. Sarà una serata all’insegna del ballo e del canto, con i migliori successi dagli anni ’80 ai 2000, sia internazionali che italiani, ma tutti in versione remixata. Il campo sarà trasformato in una vera e propria pista disco all’aperto. Il costo dell’ingresso è di 10 euro, che include un aperitivo drink e un servizio guardaroba gratuito.