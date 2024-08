Canoni tasse e quota salvataggio Ecco quanto pagano i bagnini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) In questo momento decisivo per il futuro deiitaliani, vediamogli attuali concessionari, facendo tre esempi, che sono un bagno piccolo, uno medio ed uno di grandi dimensioni. Uno stabilimento piccolo, con un fronte spiaggia di 22 metri, ha spese fisse stimate in poco meno di 30mila euro, per la precisione 29.750 euro. Il concessionario paga 3.200 euro di canone demaniale, 4.500 per ladi, 2.900 di vigilanza, 2.200 euro per il ripascimento, 4.500 di tariffa dei rifiuti, 600 per la realizzazione delle dune e il successivo spianamento, 2.100 di forniture d’acqua, 500 euro in oneri accessori, 1.400 diper le manifestazioni organizzate dalla Cooperativa stabilimenti balneari, 1.350 di Imu e 6.500 euro di manutenzione e pulizia del bene in concessione.