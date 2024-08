Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari venerdì 2 agosto programma tv streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)va in scena la settima giornata di gare alledi: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia in mattinata con il tiro a segno (carabina 3 posizioni 50 metri), si proseguirà con i tuffi (3 m sincro maschile) e il canottaggio (due senza e due di coppia pesi leggeri). Nel pomeriggio ampio spazio alla vela e al trampolino elastico, ma anche all’equitazione con il salto ostacoli a squadre. Nel cuore del pomeriggio la finale di tiro con l’arco a squadre miste e al judo (+78 kg femminile e +100 kg maschile) e la finale per l’oro di tennis doppio misto. Il nuoto, la scherma (spada femminile) e l’atletica, oltre al BMX. L’Italia si gioca importanti carte da medaglia: Stefano Oppo e Gabriel Soares nel doppio pesi leggeri, mentre nel windsurf si spera con Marta Maggetti e Nicolò Renna.