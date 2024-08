Cadavere decomposto sui binari | è mistero sui binari della stazione di Vigna Clara a Roma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Questa mattina, il corpo di un uomo giovane, presumibilmente tra i 20 e i 30 anni, è stato rinvenuto da alcuni operai sulla massicciatalinea ferroviaria che collegacon San Pietro a. Il, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato durante i lavori di routine sulla linea. Dai primi accertamenti effettuati sul posto, sembra che l’uomo non sia stato investito da un treno. Tuttavia, per determinare con certezza le cause del decesso, sarà necessaria l‘autopsia. Le indagini sono attualmente in corso e sono condotte dagli agentiPolfer, la Polizia Ferroviaria, che stanno cercando di raccogliere ulteriori informazioni per chiarire le circostanzemorte. L'articolosui: èsuidiproviene da The Social Post.