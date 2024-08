Buchanan out l’Inter pensa a due strategie per reagire alla sua assenza | l’idea – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’infortunio di Tajon, che a causa della rottura della tibia sarà ai box almeno fino a novembre, inducea rire il suo mercato in entrata. Due sono le opzioni che i nerazzurri possono scegliere. LA STRATEGIA – Tajon, con il suo infortuniotibia, ha spintodovendo scegliere come sopperiresuanella prima parte della prossima stagione. La scelta è tra l’investimento per un braccetto sinistro e quello per un esterno sinistro. Nel primo caso, Carlos Augusto verrebbe visto principalmente come alternativa a Federico Dimarco; nel secondo, sarebbe invece il brasiliano a occupare il ruolo di braccetto di riserva di Alessandro Bastoni.