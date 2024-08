Billie Eilish e Charli XCX fuori il singolo Guess e il videoclip

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024)XCX pubblica oggifeaturing, il primo duetto tra due delle artiste più amate dalle nuove generazioniXCX pubblica oggifeaturing. Tutti i reggiseni e la biancheria intima utilizzati nel video musicale sono stati donati a I Support The Girls. L’ISTG raccoglie e distribuisce articoli di prima necessità, tra cui reggiseni, biancheria intima e prodotti per l’igiene mestruale, consentendo alle persone che vivono senza fissa dimora, in condizioni di povertà o di disagio, di vivere con dignità.