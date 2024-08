Ar no Ar non fiume

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il birichino Arno: unmanipolato nei secoli Mentre il Tevere, in oltre tremila anni di storia, è rimasto perlopiù tranquillo, tranne che per la recente costruzione della diga del Montedoglio, l’Arno ha visto numerosi interventi nel suo percorso. Le Origini del Nome Arno Il nome “Arno” ha diverse teorie riguardanti le sue origini. Alcuni studiosi lo fanno risalire alla lingua degli antichi Sumeri con “Arnon,” che significa “racchiuso tra dirupi scoscesi.” Altri propongono una derivazione etrusca simile a quella di “Arezzo,” città situata su un pendio. In etrusco, “Ar” potrebbe significare “pendio” e “naor” “movimento, scosceso,” termini che deriverebbero dall’antico greco euboico di Calcide, una cittadina famosa per essere stata la prima a coniare monete.