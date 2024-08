Va in overdose e l’amico l’abbandona Ritrovato dopo la fuga | ora è nei guai Denuncia per omissione di soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Sonia Fardelli I carabinieri hanno fatto luce sull’di metà luglio, che ha fatto finire in ospedale in gravissime condizioni un uomo di 43 anni. Sembra che sia stato un suo amico, un 35enne anche lui casentinese, a cedere la droga che poi ha provocato l’e che questo sia poi fuggito senza soccorrere il malcapitato. Sono stati i carabinieri di Bibbiena, coordinati dal comandante Domenico Gaudio,meticolose indagini, a ricostruire la vicenda. Nella mattinata del 17 luglio i militari si sono precipitati a dove era in corso una manovra di rianimazione del 118 di un uomo di 43 anni in fin di vita. Il personale del 118 ha provveduto a fare all’uomo un massaggio cardiaco con somministrazione di adrenalina ed utilizzo del defibrillatore. Manovra che ha fatto riprendere l’attività cardiaca.