Tragedia familiare | investe e uccide il marito mentre fa retromarcia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un drammasi è consumato nella serata di martedì scorso nella tranquilla zona di Ameá, nel comune di Sarreaus, nella provincia di Ourense, in Galizia. Una donna ha investito e ucciso involontariamente ilfacevaal volante della sua auto, vicino casa. La tragica sequenza si è verificata intorno alle 22:25, in una strada sterrata che dà accesso a un garage e a due abitazioni private. La Guardia Civil di Ourense ha riferito che l’incidente è avvenuto in una zona residenziale dove il traffico esterno è pressoché inesistente. Il tragico incidente L’allarme è stato lanciato poco dopo con una chiamata ai servizi di emergenza locali, che sono accorsi sul posto in brevissimo tempo. La centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza con i servizi di emergenza medica.