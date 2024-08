Tennis Felix Auger-Aliassime piega in tre set Ruud e raggiunge Alcaraz nella semifinale olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Confronto duro e anche con tante energie mentali messe sul campo. Su queste basi è andato in scena il terzo quarto di finale di quest’oggi nel torneo olimpico del tabellone di singolare maschile a Parigi. Sulla terra rossa francese, il canadese(n.19 del mondo) ha prevalso contro il norvegese Casper(n.9 ATP) con lo score di 6-4 6-7 (8) 6-3. Il nativo di Montreal non è stato lucidissimogestione del confronto dal secondo parziale in avanti, ma alla fine ha trovato la strada e sarà a lui giocare contro lo spagnolo Carlosin. Nel primo set la grande profondità nei colpi difa dannimetà campo dello scandinavo.è costretto a salvare due palle break nel terzo game, ma non può nulla nel settimo, pur, lottando strenuamente. In questo modo, la frazione si chiude sul 6-4 in favore del nordamericano.