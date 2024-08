Tale e Quale Show | arriva Alessia Marcuzzi in giuria escono Goggi Cirilli e Paolantoni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 1 agosto 2024)torna nel prime time di Rai1. Dopo l’infausto debutto con le repliche di Boomerissima (sospese dopo 2 puntate), la conduttrice sarà di nuovo sulla rete ammiraglia Rai ma in un ruolo diverso.entra a far parte della squadra di: dopo l’addio di Loretta, Carlo Conti ha deciso di puntare su di lei per rinfoltire ladella quattordicesima edizione delntsiederà quindi in, a partire dal prossimo 20 settembre, al fianco dei riconfermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Suo il compito di giudicare le imitazioni dei nuovi 11 concorrenti del programma, annunciati di recente da Carlo Conti.