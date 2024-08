Serie A | Inter ancora in pole position Juve e Napoli all’inseguimento Le quote antepost dei bookmakers

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) A circa due settimane dal via, con il calciomercatoin piena fase di svolgimento, inizia a delinearsi la griglia di partenza per la corsa al titolo nellaA 2024/2025. Favori del pronostico quasi d’obbligo per l’, fresca di seconda stella e rimasta sostanzialmente invariata nella maggior parte dei suoipreti, fatta eccezione per alcuni innesti come Taremi e Zieli?ski. Cambio di look più marcato invece, in primis in panchina, per le principali concorrenti.A 2024-2025: su tutte lantus, passata sotto la guida dell’ex-nerazzurro Thiago Motta, il, con Antonio Conte, e il Milan, affidato a Paulo Fonseca Su tutte lantus, passata sotto la guida dell’ex-nerazzurro Thiago Motta, il, con Antonio Conte, e il Milan, affidato a Paulo Fonseca.