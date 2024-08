Royal Family Gravissimo Lutto | L’Addio Straziante Di William E Harry!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 1 agosto 2024)affrontano una gravissima perdita, in un momento già difficile per labritannica. Ecco che cosa è successo! La Famiglia Reale britannica è nuovamente colpita da unhanno perso il loro caro zio, Lord Robert Fellowes, segnando un altro momento difficile per la Monarchia inglese. La famiglia reale inglese sta attraversando un periodo complesso. Dopo la malattia di Re Carlo e della moglie di, Kate Middleton, una nuova triste notizia ha colpito duramente. Lord Robert Fellowes, zio di, è venuto a mancare all’età di 82 anni. La notizia ha scosso profondamente la famiglia, poiché Lord Fellowes era una figura molto amata e rispettata. Lord Robert Fellowes, marito di Jane Spencer, sorella maggiore di Lady Diana, è stato un punto di riferimento importante anche per la Regina Elisabetta II.