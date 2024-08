Roma brucia | paura e lacrime per il parco che non c' è più Residenti evacuati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Quando è divampato l'incendio «sembrava l'11 settembre», ha raccontato ai cronisti assiepati in via Teulada, sotto la sede Rai, una residente evacuata da una delle palazzine della zona. L'emozione, a volte, può ingigantire le cose, ma la, vedendo quel muro di fumo che ti arriva contro i vetri di casa, deve essere stata comunque tanta. E poi le fiamme, che a un certo punto hanno iniziato ad arrampicarsi su per la collina di M onte Mario divorando tutto ciò che incontravano sul loro passaggio. Perché si sa che aria calda e fuoco vanno sempre verso l'altro, così come ha fatto quella lingua rossa e arancio ardente salita in cima fino a sfiorare l'Osservatorio Astronomico. «Ero appena tornato a casa dalle vacanze e mi sono trovato davanti a questa scena - ha raccontato un altro residente, testimone del dilagare delle fiamme partite da via Romei -.