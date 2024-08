Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – RAI 1 20:30 Techetechetè Extra (anziché Techetechetè) RAI 2 Nessuna variazione RAI 3 21:15 Film Lacci. Prima Visione Rai (2020) Regia: Daniele uchetti Con: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando. Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini (anziché il previsto Film Dante) 22:55 In occasione della “Ricorrenza della strage di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980” “Quel dolore non è immobile” Prima Visione TV. Regia: Giulia Giapponesi. (2023) Documentario 00:00 TG3 Linea Notte Estate 00:30 Meteo 3 00:35 Rai Parlamento Magazine Lavori in corso 00:45 Appuntamento al cinema 00:50 Fuori Orario. Cose (mai) viste (Il Film KM9 previsto alle 23:25 non andrà in onda) L'articolo Rai:tv diproviene da Daily Show Magazine.