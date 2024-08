Parigi2024 20km marcia | Stano quarto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 agosto 2024) 9.40 Si apre il programma dell'atletica alle Olimpiadi con l'amaro in bocca per l' Italia. Massimo, oro a Tokyo 2020 nonostante i guai fisici resiste con il gruppetto di testa, ma poi chiude 4° (1h19'12") alle spalle dell'ecuadoriano Pintado, oro in 1h18'55", del brasiliano Bonfim, argento in 1h19'09", e dello spagnolo Martin, bronzo. Gli altri azzurri: Francesco Fortunato è 20° (1h20'38"), mentre Riccardo Orsoni chiude 41° (1h25'08").