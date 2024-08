Nuoto | secondo un allenatore australiano il record di Pan a Parigi Non è umanamente possibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ieri sera, mercoledì 31 luglio, il nuotatore cinese Zhanle Pan ha sbriciolato il nuovoolimpico nei 100 m stile libero, conquistando la medaglia d’oro fermando il cronometro a 46.40. Un primato molto significativo, arrivato all’interno di una vasca giudicata “lenta” da molti dei concorrenti in lizza. Nel day after però c’è chi insinua dubbi, cavalcando la polemica riguardante il più che controverso caso dei ventitré nuotatori cinesi risultati positivi al test antidoping prima di Tokyo 2020 ma graziati dalla WADA e dalla CHINADA dopo che i diritti interessati sono riusciti a dimostrare la contaminazione indiretta al farmaco, nello specifico la trimetazidina, presso l’hotel in cui alloggiavano.