L’allenatore di Angela Carini | L’hanno chiamata dall’Italia e detto di non andare perché Imane Khelif è un uomo

(Di giovedì 1 agosto 2024)si è ritirata dalle Olimpiadi di Parigi dopo solo 45 secondi di match contro l’avversaria. Quest’ultima, alla sua seconda Olimpiade, a Tokyo si è classificata quinta ed è stata battuta dall’irlandese Kellie Harrington. Insomma, non è una imbattibile. Eppure la nostra campionessa italiana ha deciso di giocare in ritirata dopo aver sentito dolore al naso. Alberto Burlina, suo allenatore, ha così commentato a caldo la sconfitta: “Non so seha il naso rotto, devo ancora parlarle. Ma molte persone in Italia hanno provato a chiamarla e a dirle: ‘Non, per favore; è un, è pericoloso per te’”. A parlare è stato anche Emanuele Renzini, direttore tecnico del pugilato italiano, che ha spiegatonon ha salutatoal termine dell’incontro. “Il mancato saluto? Ma è stato dovuto più alla delusione.